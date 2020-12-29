Bu sene Perşembe günü (31 Aralık 2020) resmi tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün ve ne zaman, hangi gün başlıyor?

2020 senesinin sona ermesine çok kısa bir süre kala yılbaşı öncesi resmi tatilin detayları da özellikle çalışan ve öğrenci kesiminin gündemindeki yerini alıyor. Bu sene 1 Ocak 2021 tarihinin Cuma gününe denk gelmesi sayesinde vatandaşlar hafta sonu tatilleriyle beraber üç günlük izin yapabilecek. Peki, 31 Aralık ve 1 Ocak resmi tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün ve ne zaman başlıyor? İşte konuya ilişkin detaylar…
31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ, YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?
Bu sene salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağı ile geçecek olan yılbaşı resmi tatili, 1 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşecek. Bu kapsamda vatandaşlar Cumartesi Pazar günü ile birleştirebilecekleri resmi tatilleriyle beraber toplamda üç gün izin yapabilecek…
2020 YILBAŞI RESMİ TATİL GÜNLERİ
Bu yıl Perşembe gününe denk gelen 31 Aralık yılbaşı akşamı, pandemi süreci dolayısıyla yurt genelinde sakin bir görünüm sergileyecek. 1 Ocak Cuma günü ise resmi tatil olacak.
31 Aralık Perşembe günü ise mevzuatta yer almadığı için tatil olmayacak.
YILBAŞINDA 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
31 Aralık saat 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma yasağı 4 Ocak 2021 tarihinde saat 05.00'de sona erecek.
YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?
Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı gelmesi ardından tatil günleri merak konusu oldu. 1 Ocak 2021 Cuma günü resmi tatil olarak geçiyor.
31 ARALIK TATİL Mİ?
31 Aralık 2020 günü resmi tatil olmayacak.