Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? Yarın (31 Aralık 2020) resmi tatil mi, yarım gün mü?

Yılbaşı tatili için milyonların geri sayımı başladı. 2020 yılının sona ermesiyle beraber tüm dünya zorluklarla dolu bir yılı geride bırakmanın burukluğu yepyeni bir yılın umuduyla dolup taşarken bugün binlerce çalışan ve öğrenci resmi tatilin kaç gün olacağını araştırmaya başladı. Peki, Yılbaşı tatili kaç gün sürecek, ne zaman başlıyor? Yarın resmi tatil mi, yarım gün mü? İşte konuya dair detaylar…
YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
1 Ocak 2021'in Cuma gününe denk gelmesiyle beraber çalışan ve öğrenciler hafta sonu Cumartesi – Pazar günüyle birleştirerek üç günlük yılbaşı tatili yapabilecek. Öte yandan 31 Aralık tarihinin resmi tatil olup olmadığı da merak ediliyor…
2020 YILBAŞI RESMİ TATİL GÜNLERİ
Bu yıl Perşembe gününe denk gelen 31 Aralık yılbaşı akşamı, pandemi süreci dolayısıyla yurt genelinde sakin bir görünüm sergileyecek. 1 Ocak Cuma günü ise resmi tatil olacak.
31 Aralık Perşembe günü ise mevzuatta yer almadığı için tatil olmayacak.
YILBAŞINDA 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
31 Aralık saat 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma yasağı 4 Ocak 2021 tarihinde saat 05.00'de sona erecek.
YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?
Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı gelmesi ardından tatil günleri merak konusu oldu. 1 Ocak 2021 Cuma günü resmi tatil olarak geçiyor.
31 ARALIK TATİL Mİ?
31 Aralık 2020 günü resmi tatil olmayacak.