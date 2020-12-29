Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? Yarın (31 Aralık 2020) resmi tatil mi, yarım gün mü?

Yılbaşı tatili için milyonların geri sayımı başladı. 2020 yılının sona ermesiyle beraber tüm dünya zorluklarla dolu bir yılı geride bırakmanın burukluğu yepyeni bir yılın umuduyla dolup taşarken bugün binlerce çalışan ve öğrenci resmi tatilin kaç gün olacağını araştırmaya başladı. Peki, Yılbaşı tatili kaç gün sürecek, ne zaman başlıyor? Yarın resmi tatil mi, yarım gün mü? İşte konuya dair detaylar…

YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

1 Ocak 2021'in Cuma gününe denk gelmesiyle beraber çalışan ve öğrenciler hafta sonu Cumartesi – Pazar günüyle birleştirerek üç günlük yılbaşı tatili yapabilecek. Öte yandan 31 Aralık tarihinin resmi tatil olup olmadığı da merak ediliyor…