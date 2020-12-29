Yılın doktoru gözyaşlarıyla uğurlandı

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan ve 2019 yılında "yılın doktoru" seçilen Radyoloji Uzmanı Doktor Yavuz Durmuş, yakalandığı koronavirüsle mücadelesini kaybederek geçtiğimiz gün hayatını kaybetmişti. 52 yaşında, evli ve 2 çocuk babası olan ve tüm mesai arkadaşları tarafından çok sevilen Durmuş için Yüksek İhtisas Hastanesinde bir tören düzenlendi. Törene Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Esgin, Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz ile çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

AİLESİ VE MESAİ ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Hastane bahçesinde düzenlenen törene katılan herkesin gözyaşlarını tutamadığı gözlenirken, Doktor Yavuz Durmuş'un mesai arkadaşlarından biri olan Dr. Hanife Yıldız, "Son derece başarılı bir doktordu. Geçen yıl ödül almıştı. Hastaları için özveriyle çalışıyordu. Çok üzgünüz hepimizin başı sağolsun" dedi. Bir başka mesai arkadaşı Dr. Eylem Demir ise, ""Kendisi çok iyi bir insandı, koronavirüs sürecinde çok fazla çalıştı. Hatta evde karantinadayken bile evden bizlere çok yardımcı oldu. O'nu kaybetmekten dolayı çok üzgünüz" dedi.