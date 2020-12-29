Yıllar sonra ortaya çıkan sır

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Sofular Köyü'nde büyüyen Yiğit Pirecioğlu (25), henüz 9 yaşındayken rehber öğretmeni ve bakıcı ailesi tarafından evlatlık olduğunu öğrendi. O günden sonra biyolojik ailesini bulmak için çabalayan Pirecioğlu, 25 yılın ardından henüz bebekken, üzerinde asılı notla cami avlusuna bırakıldığını öğrendi. Pirecioğlu, "9-10 yaşlarındaydım. Dışarıda oynarken bir kişinin hakkımda konuştuğunu duydum. Cami avlusunda bulunduğumdan bahsediyordu. Hemen anneme gidip sordum. 'Hayır' dedi. Ancak ailem ertesi gün rehber öğretmenimle beraber karşıma geçip evlatlık olduğumu itiraf etti" dedi.







'MUSTAFA HASTA'

Bir çanta içinde cami avlusuna bırakıldığını söyleyen Yiğit Pirecioğlu, "Yıllar geçmesine rağmen arayışım hiç bitmedi. Son olarak Aralık 2019'da Zonguldak İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne gittim. Durumu anlattım. Bana, Kevser Camisi'nde bulunduğumu söylediler. Ailemle ilgili bilgi edinebilirim diyerek camiye gittim. Köyün yaşlılarıyla konuştum. Anlatılanları doğruladılar. Sabah namazı sonrası beni merdiven altında cekete sarılı halde bulduklarını, eve götürüp yıkadıklarını söylediler. Daha sonra polis almış beni ve sonrasında bakıcı aileme verilmişim" ifadelerini kullandı. Pirecioğlu şöyle devam etti: "Bulunduğumda üzerimde bir not asılı olduğunu söylediler. Notta 'Mustafa çok hasta, bakamıyorum' yazıyormuş. Dondum kaldım, başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Belki de adım şu an Mustafa'ydı."

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