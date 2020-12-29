Yozgat'ın Sorgun ilçesinde testi pozitif çıkan vatandaşlara özel araç tahsis edildi

Sorgun Belediyesi tarafından özel olarak dizayn edilen Covid-19 aracı, hasta ve ulaştırma personelinin teması ortadan kaldırıldı. Ayrıca ulaştırma personeli özel giysilerle izole edildi. Hizmetten ücretsiz yararlanmak isteyen hastalar 444 66 00'ı arayarak talepte bulunabilecekler.

AÇIKLAMA YAPILDI



Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Covid-19 vakalarının arttığını belirterek, "Covid-19 virüsünün ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren çalışmalarımızı ve tedbirlerimizi sıkı tuttuk. Yeni uygulamamız ile Covid-19 testi pozitif çıkan vatandaşlarımızın hastaneden eve, evden hastaneye giderken hastalığı bulaştırma riskini sıfıra indiriyoruz. Kendi aracı olmayan vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarını kullanmalarını ve mecburi teması engellemek için özel olarak hazırlanmış aracımızı izole giysilerle donanımlı ulaştırma personelimizle ulaştırma hizmeti vermeyi uygun bulduk. Ekiplerimiz, talepte bulunan Covid-19 hastalarını evden hastaneye, hastaneden eve taşıyacak şekilde organize edilmiştir. Hemşerilerimiz belediye çağrı merkezi numaramız olan 444 66 00'ı arayarak hizmetimizden yararlanacaklar" dedi.

"MUTLULUK DUYUYORUM"



Ekinci ayrıca açıklamasında vatandaşlara, hijyen, maske ve mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulunarak ; "Ülke genelinde nadiren yapılan bu uygulamayı hayata geçirmiş olmaktan da ayrıca mutluluk duyuyorum" ifadelerine yer verdi.