Zeynep Turan ile 2021 Aslan burcu yıllık yorumu: Aslan burcunu 2021'de sağlık ile iş ve aşk hayatında neler bekliyor?

Astroloji konusunda milyonların Zeynep Turan, burçları 2021 yılında nelerin beklediğini yorumladı. 'Twitburc' olarak da tanınan Zeynep Turan, 2021'nin Aslan burcu için aşk, para ve sağlık açısından bambaşka olacağını ve yapılacak her seçimin geleceği şekillendireceğini belirtti. Uzman Astrolog Zeynep Turan, 2021 Aslan burcu yıllık yorumu ile yıl içerisinde hangi zaman aralıklarında nelerin yaşanabileceğini paylaştı. Peki, Astroloji ile 2021 Aslan burcu yıllık burç yorumu sizlere ne gibi işaretler veriyor?

ASLAN BURCU 2021 YILLIK YORUMU

2021'İN EN ARDINA BAKMAYANI: ASLAN BURCU

Sosyal yönünüzü kuvvetlendiren ve hayata karşı bakış açınızı değiştiren bir yıla giriş yaptığınızı henüz yılın başından itibaren fark edeceksiniz. ''Bu kadar çabuk mu?'' demeyin. Çünkü içinde bulunduğunuz ortamdan tutun da dinlediğiniz müzik tarzına kadar değiştiğinizi siz de fark edeceksiniz. Değişimin kollarına kendinizi bırakırken fazla abarttığınızı düşünen kişiler olsa da siz kulaklarınızı yapıcı olmayan bütün eleştirilere tıkamak isteyeceksiniz. Her yere yetişen haliniz bazı kişileri rahatsız edebilir, bu duruma karşı akışına bırakmalı ve herkesin gerçek yüzünü göstereceği zamanı beklemelisiniz. Gökyüzü davranış konusunda benzersiz bir sürece giriş yaptığınızı vurguluyor.

Nedensiz Polemikler Çoğalıyor

İçinde bulunduğunuz ortamlarda kendinize olan güveniniz ve buna yansıyan konuşmalarınız bazı kişileri rahatsız edebilir. Bu durumda da eleştiri oklarının kurbanı olabilirsiniz. 2021'in bir dezavantajı potansiyelinizi ortaya çıkarmaya çalışırken önünüze çıkan engelleri arttırması olacak. Ancak engeller ne olursa olsun bu engeli aşmak için nelerden feragat ettiğinizi de öğreten bir yıl olacak 2021… Ailenizde sizinle sürekli tartışma yaşayan kişiler artarken kendinize; ''ben ne yanlış yaptım?'' sorusunu sıklıkla sorabilirsiniz. 2021 size yapılan yanlışları da düzeltmenin yollarını gösterecek.

Anlık Olaylar İz Bırakacak

Yılın henüz başında gerçekleşecek olan Merkür Retrosu özellikle de bir anda gelişen olaylarla baş başa bırakabilir sizi… Örneğin beklenmedik arkadaşlıklar beklenmedik olaylar sonrasında başlayabilir. Bu arkadaşlıklar da dostluğa dönüşebilir. Bu yıl sonucunu düşünmediğiniz davranışlar sergilemek de size yarardan çok zarara mal olacak. Dolayısıyla hesabınızı sarsabilecek harcamalara dikkat etmeniz gerekebilir. İş hayatınızda da dikkatinizi daha fazla vermeniz gereken alanlar çoğalacak.

İlişkisi olan bir Aslan burcuysanız; Sevgilinizle kıskançlık krizleri yaşayabilirsiniz

Kalbi boş bir Aslan burcuysanız; Zamanınızı hak etmeyen kişileri ardınızda bırakacaksınız.

2021'nin İlk Dört Ayında;

Yaşayacağınız sürprizler tüm planlarınızı değiştirecek.

Aceleci olmak bu aylarda aksilikleri tetikliyor. Tavsiyem; bekleyin ve gözlemleyin.

2021'nin İkinci Dört Ayında;

Bu aylarda stilinizi tamamen değiştireceksiniz.

İstediğiniz evi tasarlamak için ayırdığınız bütçenin üstüne çıkacaksınız.

2021'in Son Dört Ayında;

Aşkta yüzünüz gülmeye başlıyor.

Bu aylarda özel yazışmalarınız başınızı ağrıtmasın.

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