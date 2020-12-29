Zeynep Turan ile 2021 Boğa burcu yıllık yorumu: Boğa burcunu 2021'de sağlık ile iş ve aşk hayatında neler bekliyor?

Astroloji konusunda milyonların Zeynep Turan, burçları 2021 yılında nelerin beklediğini yorumladı. 'Twitburc' olarak da tanınan Zeynep Turan, 2021'nin Boğa burcu için aşk, para ve sağlık açısından bambaşka olacağını ve yapılacak her seçimin geleceği şekillendireceğini belirtti. Uzman Astrolog Zeynep Turan, 2021 Boğa burcu yıllık yorumu ile yıl içerisinde hangi zaman aralıklarında nelerin yaşanabileceğini paylaştı. Peki, Astroloji ile 2021 Boğa burcu yıllık burç yorumu sizlere ne gibi işaretler veriyor?

BOĞA BURCU 2021 YILLIK YORUMU

Zor bir yılı ardınızda bıraktınız. Hastalıklarla ve zorluklarla çok uğraştınız. Önemli tercihler bir yana, büyük irade isteyen kararlara da imza attınız. Yeni yılda mı? Yeni yılda başkalarının dertlerine odaklanmaktan çok kendi kişisel yaşamınıza odaklanmak isteyeceksiniz. Bunu hak ettiniz. Endişeye, korkuya, telaşa, kaygıya ve en önemlisi başarısızlık hissine mahal vermeye hiç niyetinizin olmadığını belirtiyor gökyüzü…

Titizlik konusunda bir dünya markası olduğunuz sürece de giriş yapacağınızı işaret ediyor gökyüzü. Hayatınızın yoğunluğundan titizlik konusunda beklediğiniz duruşu verememiş olsanız da yeni yılda titiz tavrınız tüm hızıyla devam edecek. Gök kubbe hayatınızda fazlalık olan kişilere karşı da titizce davranıp hayatınızdan çıkaracağınızı vurguluyor.

Gökyüzündeki gezegen konumları 2021 yılına başlar başlamaz yeni fırsatların da karşınıza çıkacağını işaret ediyor. Öyle ki; hem sizin, hem de yakın çevrenizin hayatlarında önemli bir değişim söz konusu. Hayata karşı olan bağınız artış gösterirken, üzerinde iyi olduğunuz konularda kendinizi geliştireceksiniz.

İlişkisi olan bir Boğa burcuysanız; sevdiğinize gereğinden çok baskı yaptığınızı düşünebilirsiniz.

Kalbi boş bir Boğa burcuysanız; büyük konuşmalar yapmamanız gerektiğini olmazları olduran gökyüzü sayesinde daha net bir şekilde anlayabilirsiniz.

Merkür Retrosu özellikle de yılın başından itibaren sizi test ederken, zihninizdeki zincirleri kırmak isteyecek, gereksiz düşüncelere de tıpkı 2020 yılı gibi güle güle demek isteyeceksiniz. Gök kubbe, 2021 yılında sosyal çevrenizin de kafa yapınıza göre şekilleneceğini işaret ediyor. En çok da iş hayatınızda sizi yoran detaylar artık detay olmaktan çıkacak. 2021 yılının üçüncü tutulması burcunuzda gerçekleşecek.

Son 8 yılda yapamadığınız yatırımları da bu döngüde yapacaksınız.

2021'in ilk dört ayında;

Sonucundan net bir şekilde emin olmadığınız kararlara varmayın.

İkili ilişkilerinizdeki kesin tavrınızı bir kenara bırakın.

2021'in ikinci dört ayında;

İş yaşantınızda daha yapıcı olmanız gerekebilir.

2021'in son dört ayında;

Ortaklı işler yapıyorsanız, önemli kararlar vermekten korkmayın.

Özel hayatınız hakkında eleştiri yapan kişileri kafaya takmayın.

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