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103 yaşındaki Zahide nine koronayı yendi

'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından hastanede tedavi altına alınan 103 yaşındaki Zahide Demir, koronavirüsü yendi.

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 30.12.2020 15:31 ABONE OL
103 yaşındaki Zahide nine koronayı yendi

Van'ın Erciş ilçesinin Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan 9 çocuk ve 25 torun sahibi Demir, nefes darlığı ve öksürük şikayetleri üzerine Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada yapılan testte Kovid-19 teşhisi konulan Demir, 10 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak doktorların ve hemşirelerin alkışları arasında çiçeklerle taburcu edildi.

Demir'in çocukları da annelerinin hastalığı atlatarak sağlığına kavuşmasının sevincini yaşadı.

103 YAŞINDAKİ NİNE KOVİD-19'U YENDİ

Zahida Demir'in oğlu Lütfü Demir yaptığı açıklamada, annesinin Kovid-19'u yendiğini dile getirdi. Herkesin belirlenen kurallara uymasını ve kendi önlemini alması gerektiğini söyleyen Demir, "Annemin sağlığına kavuşması için çaba gösteren bütün doktorlarımıza minnettarız. Çok güzel hizmetler gördük. Doktorlar, hemşireler, sağlık görevlileri bizlerle yakından ilgilendiler. Allah hepsinden razı olsun. Annem de çok şükür iyileşti, durumu çok iyi. Herhangi bir sıkıntısı yok. Kovid-19 çok ciddi bir hastalık. Herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Annem 103 yaşında olmasına rağmen doktorların çabası sonucu sağlığına kavuştu." ifadelerini kullandı.

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103 yaşındaki Zahide nine koronayı yendi
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