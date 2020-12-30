200 kilo ağırlığında, 50 bin adet paha biçilemez koleksiyon

Kocaeli Gölcük İlçesi Değirmendere Yukan Köy Mahallesi'nde oturan Demirci Ustası Cengiz Çelik, televizyona izlemiş olduğu bir belgesel programında duyduğu, "Başkalarının çöpü sizin hazineniz olabilir" sözü ile koleksiyonculuğa başladı. Yıllarca büyük bir özen ve çabayla tedavülden kalkan paraları çevresinde ki esnaflardan cüzi miktarlarda ki ücretler karşılığında toplayan Çelik'in koleksiyonunda ağırlıklı olarak madeni paralar bulunuyor.

BÜYÜK DEĞER TAŞIYORLAR

Koleksiyonunda bulunan 50 bin adet madeni paranın toplam ağırlığı yaklaşık 200 kiloyu bulan Çelik, "Koleksiyonculuk bir zevk işi, insanların önemsemeyerek bir kenara attıkları eskileri farkında olmadıkları kadar büyük değerler taşıyor. Koleksiyonculuğun zevkli tarafı da tam olarak burada başlıyor. Değersiz görülen bir şeye gerçek değerini kazandırmak çok keyifli bir iş" dedi.

HURDA OLARAK DEĞERİ 10 BİN LİRA

Koleksiyonunda 1950 ile 2010 yılları arasında kullanılan paraların bulunduğunu ifade eden Çelik, "Şu anda elimdeki madeni paraların hurda değeri 10 bin lira civarındadır. Ancak bu paraların antika durumu göz önünde bulundurulduğunda ise bunlara paha biçilemez. Ben bunları satmayı düşünmüyorum. Benden sonra çocuklarımın da bu koleksiyona sahip çıkarak geliştirmesini umuyorum. Hedefim Osmanlı dönemindeki madeni paralar ulaşarak koleksiyonumu daha da zenginleştirmek. En az 70 bin madeni paraya ulaşarak Guinness Dünya Rekorları kitabına ülkemizi bu alanda sokmak istiyorum." şeklinde konuştu.