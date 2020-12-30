30 Aralık Çılgın Sayısal Loto sorgulama sayfası ve çekiliş sonuçları | Milli Piyango İdaresi (MPİ) Sayısal Loto sonuçları canlı çekilişle belli oldu!

Sisal Şans ile Milli Piyango İdaresi (MPİ) işbirliğinde baştan sona yenilenen ve çılgın büyük ikramiye tutarına kavuşan, şans oyunu severlerin Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri heyecanla beklediği MPİ Sayısal Loto sonuçları bugün (30 Aralık 2020 Çarşamba) belirlendi. Milli Piyango Online aracılığıyla MP TV ve Youtube canlı yayın ile kazandıran numaraları açıklanan oyun için kupon dolduran ve 93 Milyon Türk Lirası'nı aşan çılgın büyük ikramiye tutarını kazanmayı hedefleyen şans oyunu severler 30 Aralık MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuyla şanslı numaralara erişmek istiyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (30 ARALIK)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 30 Aralık Çılgın Sayısal Loto sorgulama sayfası ve çekiliş sonuçları bilgileriyle birlikte MP TV canlı çekiliş linkine buradan erişebilir, kazandıran numaralarla biletinize büyük ikramiye isabet edip etmediğini sorgulayabilirsiniz. Detaylar şöyle;