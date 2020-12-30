4 çocuk 20 torun sahibi 94 yaşındaki Ayşe nine koronavirüsü yendi

Nevşehir'de yaşayan Ayşe Baydemir, yaklaşık bir ay önce yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle Nevşehir Devlet Hastanesine başvurdu.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Ayşe Baydemir, Ürgüp Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

30 gün süren tedavinin ardından koronavirüsü yenen 94 yaşındaki Baydemir, yeniden sağlığına kavuştu.

Baydemir, yaşına rağmen 5 vakit namazımı kıldığını ve orucunu hiç aksatmadan tuttuğunu belirterek, "Bu yaşıma kadar kendi işimi hep kendim yaptım. Dengeli ve doğru beslenirim. Çok hareket ederim. Sağlıklı olmam bu yüzden." dedi.