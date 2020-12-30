5 çocuklu baba yardım bekliyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir süre önce inşaatta çalıştığı sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan işçinin ailesi yardım bekliyor.

Kırsal Kaynak Mahallesi'nde inşaatta çalıştığı sırada elindeki demirin gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılarak ağır yaralanan Halil Köprüdüz, tedavi altına alındı.

Vücudunda 2. ve 3. derece yanıklar meydana gelen Halil Köprüdüz, 3 aydır hastanede tedavi görüyor. Hayriye Mahallesi'nde kiraladıkları bir evde yaşayan 5 çocuklu Köprüdüz ailesi, yetkililere sesleniyor.

Eşinin tedavisinin uzun süredir sürdüğünü belirten Ayşe Köprüdüz, evde çalışacak kimsenin olmadığı için mağdur durumda olduklarını söyledi. Eşinin 6 ameliyat geçirdiğini ve daha 3 ameliyat daha geçirmesi gerektiğini dile getiren Köprüdüz, "Tedavisi Şanlıurfa'da devam ederken ben de refakat ediyordum. Maddi zaten durumumuz iyi değildi ki olan birikimimiz de tedavi sırasında eridi. Şu an evde çalışacak kimse olmadığı için herhangi bir gelirimiz de yok. 5 çocuğumuz var, altıncı çocuğumuza hamileyim. Acil ihtiyaçlarımız var." dedi.

Ayşe Köprüdüz, yaşanan kazadan dolayı eşinin vücudunda ciddi yanıklar meydana gelmesinden dolayı zor günler yaşadıklarını söyledi.