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6 ayaklı doğan kuzu görenleri şaşırttı

’da 6 ayaklı kuzuyu görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Koçer Türkay'a ait koyunlarından biri 6 ayaklı bir kuzu doğurdu. Kuzuyu birçok vatandaşın merak ederek ziyaret ettiğini söyleyen Türkay, kuzuyu özel bakıma aldıklarını belirtti.

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Giriş Tarihi: 30.12.2020 12:47 ABONE OL
6 ayaklı doğan kuzu görenleri şaşırttı

Batman merkeze bağlı Binatlı köyünde 6 ayaklı kuzu doğdu.

Uzun yıllar hayvancılık yaptıklarını belirten Koçer Türkay, ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını belirtti. Köyde geçimini hayvancılıkla sağlayan Koçer Türkay'a ait koyun, 6 ayaklı kuzu doğurdu. Türkay, dün doğan kuzunun hala yaşadığını, söz konusu kuzuyu süt vererek beslemeye çalıştığını ve yaşadığı sürece de en iyi şekilde bakmaya çalışacağını söyledi. Dünyada nadir rastlanan 6 ayaklı kuzuların genelde yaşama şansının az olduğunu belirten Türkay, "dede ve baba mesleği olan hayvancılığı bizde aile olarak sürdürüyoruz. Büyüklerimiz bile böyle bir şeyle hiç karşılaşmadıklarını söylediler. Elimizden gelinceye kadar kuzunun yaşaması için çaba sarf edeceğiz. Kendisine halen bir isim bulamadık. Gün boyu köylüler bu ilginç durumu görmek için ağıla geliyor" dedi.

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6 ayaklı doğan kuzu görenleri şaşırttı
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