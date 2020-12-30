7 yıl önce annesini öldüren adam bu kez evini yaktı





"BİZİM EVİMİZİ DE TAŞLAMIŞTI, PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR"

Geçtiğimiz günlerde kendi evinin Ahmet B. tarafından taşlandığını ve şahsın psikolojik rahatsızlıkları bulunduğunu aktaran Ercan Türkseven, "Kızım aradı beni ev yanıyor diye geçen hafta akşam saatinde bizim evimizin camlarına da taşlar atmıştı Ben zannettim bizim evi yaktı ve hemen geldim. Biraz psikolojik sorunları olan bir arkadaş, bu durumdan sonuç elde edilemiyor. Bu durumdan mahallelimiz de rahatsız. Çocuklarımız korkuyor, mahalleli tedirgin bu konuda. Şuan itibari ile evi kendimi yaktı yoksa farklı bir konumu onu artık itfaiye çalışmasının sonrasında ortaya çıkar. Cezaevinde belki de psikolojik sorunları artmış olabilir, ama çıktıktan sonra bütün gece evin içerisinde bağırıyor, korkuyoruz bir anda dışarı çıkıyoruz ve bakıyoruz Ahmet. Yolda dolaşıyor, insanlar yolunu değiştiriyor, bir şey yapar diye. Şuan itfaiye çalışıyor, içerisinde değil mi bilemiyoruz" diye konuştu.