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Alaçatı’daki lüks havuzlu villaya uyuşturucu baskını!

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince ’ndeki dubleks lüks havuzlu villaya operasyon düzenlendi. Villada yapılan aramada 34 kök hint keneviri, 200 gram kurutulmaya hazır hint keneviri ve uyuşturucu madde yetiştirmek için kullanılan düzenek ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 30.12.2020 11:26 ABONE OL
Alaçatı’daki lüks havuzlu villaya uyuşturucu baskını!

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu satışı ve imalatı yapanlara yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Narkotik polisinin 'Uyuşturucuya sıfır tolerans, her sokak başında biz olacağız' sloganı ile uyuşturucuya karşı mücadelesi arka arkaya düzenlenen operasyonlarla sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Alaçatı Mahallesi'ndeki dubleks lüks havuzlu villada uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaşılınca operasyon için düğmeye basıldı.

Mahkemeden alınan arama kararı ile villaya baskın düzenleyen narkotik polisi içeri girdiğinde büyük şaşkınlık yaşadı.

Villanın üst katındaki bir bölümün adeta uyuşturucu tarlasına çevrildiği görüldü. Villa sahiplerinin üst kattaki bölümde uyuşturucu yetiştirebilmek için düzenek kurduğu belirlendi. Ayrıca villada yapılan aramada 34 kök hint keneviri ve 200 gram kurutulmaya hazır hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Operasyon anı saniye saniye polis kamerasına yansıdı.

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Alaçatı’daki lüks havuzlu villaya uyuşturucu baskını!
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