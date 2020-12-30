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’da yılbaşı öncesi tacirleri göz açtırılmadı

’da narkotik ekipleri, yılbaşı öncesi tacirlerine operasyon düzenlendi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Giriş Tarihi: 30.12.2020 15:25 ABONE OL
Ankara’da yılbaşı öncesi uyuşturucu tacirleri göz açtırılmadı

Ankara'da narkotik ekipleri,yılbaşı öncesi uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenlendi.

Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, yılbaşı öncesi Ankara'da uyuşturucu madde ticareti ve kullanımın önüne geçilmesi yönünde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yapılmasının emirini verdi. Narkotik ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 17,65 gram eroin, 125 adet captagon, 818 adet extacy, 1 kilo 25 gram metamfetamin, 1 kilo bonzai, 105 gram afyon sakızı ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi.

Narkotik ekiplerinin yaptığı çalışmalarda uyuşturucu madde bulunduran ve satışını yapan 16 kişi hakkında işlem yapıldı. Torbacı tabir edilen 9 kişi çıkarıldıkları nöbetçi mahkemeye gönderilirken, 7 kişi ise emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

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Ankara’da yılbaşı öncesi uyuşturucu tacirleri göz açtırılmadı
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