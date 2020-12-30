Anneleri diye başkasını toprağa vermişler

TEkırdağ'da koronavirüs tedavisi gören Fatma Patan (64) gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Fatma Patan'ın cenazesi Sakarya'nın Karasu İlçesi'nde yaşayan ailesine verildi. Aile, Kovid-19 önlemleri kapsamında teslim aldıkları cenazeyi Yeni Mahalle Mezarlığı'nda defnetti. Aile bir süre sonra hastaneden aldıkları telefonla annelerinin dün vefat ettiğini, gönderilen cenazenin ise kalp krizi sonucu ölen Hülya Fatma Avlaç'a (49) ait olduğunu öğrendi. Aldıkları haberle şok yaşayan aile, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracıyla getirilen annelerinin cenazesini toprağa verdi. Daha önce defnedilen cenaze ise yetkililerce mezardan çıkarılarak ailesine teslim edildi.