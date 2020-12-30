Arnavutköy'de markete el yapımı patlayıcı atıldı

Olay, 02.00 sıralarında Arnavutköy İslambey Mahallesi Tepealtı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ülke genelinde şubeleri bulunan bir market zincirinin mağazasına el yapımı patlayıcı atıldı. Atılan patlayıcı sonrasında markette yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Polis olay yerini güvenlik şeridi ile çevirirken, olay yeri inceleme ekipleri ve bomba imha uzmanı ekipler bölgede bir süre inceleme yaptı.

Markette hasar meydana gelen olaylar ilgili polis çalışma başlattı.