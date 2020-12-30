Arsa mağdurları için müjdeli haber!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın İnciraltı toprak sahipleri ile İzmir'de bir araya gelme isteği yaşanan İzmir depremi ve pandemi nedeniyle gerçekleşememişti. Bunun üzerine toprak sahiplerinin görüşlerini, öneri ve taleplerini aktarmak üzere İnciraltı Gelişim Derneği (İNGEDER) Başkanı Tayfun Karabulut, Ankara'da, Tabiat Varlıkları Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman'ı makamında ziyaret etti.

BAKANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Konu ile ilgili konuşan Karabulut, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mız planlama sürecinde biz İzmirli hak sahipleri ile bir çok kez bir araya gelip dinleyerek, görüş ve önerilerimizi dikkate almaları bizleri çok mutlu etmektedir. Bugüne kadar İnciraltı'nda ata mirası 1 metrekare yeri olan İzmirli'nin bile hak kaybına uğramaması için azami gayret gösteren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mıza ve bugüne kadarki net duruşları sebebiyle Bakanımız Sayın Murat Kurum'a çok teşekkür ederiz" dedi.

DÜĞÜNÜMÜZ VAR

Tabiat Varlıkları Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman ile 2021'in ilk aylarında çıkmasını bekledikleri İnciraltı Planları hakkında toprak sahiplerinin görüş ve beklentilerini aktarmak üzere bir araya geldiklerini söyleyen Karabulut, "Planlarımızın İzmir'in ve İzmirli'nin tüm hassasiyetlerinin göz önüne alınarak yürütülmekte olduğunu bir kez daha gördük. Bakanlığımız tüm görüşleri, katılımcı bir şekilde alarak, sadece şehrimize değil, ülkemize katma değer getirecek eşsiz bir plan üzerinde çalışma yürütüyor. Bugün Ankara'dan çok mutlu ayrılıp İzmir'e dönüyoruz. Planlar tamamlandığında kazananın 3-5 kişi değil tüm İzmirliler olacak.

2021 yılında şehrimizde düğün var. İzmir'in ve İzmirli'nin tüm dostlarını bekliyoruz" dedi.

GENEL MÜDÜR İZMİR'E GELECEK

Tabiat Varlıkları Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, "İnciraltı planlama çalışmasını İzmir'in, İzmirliler'in ve kamunun menfaatini gözeterek katılımcı olarak yürütüyoruz. Ocak ayı içerisinde yine İzmir'e gelerek toprak sahipleri ile, belediyelerle ve STK'larla planlama üzerinde tekrar görüşmelerde bulunacağız" dedi.