Asırlık fotoğraf makinesine gözü gibi bakıyor

Kırşehir'de yaşayan ve 55 yıldır fotoğraf sanatıyla uğraşan Arif Çoban, fotoğraf makinelerinden oluşturduğu koleksiyonuyla beğeni topluyor. Koleksiyonunun en değerli ve eski parçalarından olan ve 1900'lerin başında üretilen körüklü fotoğraf makinesine gözü gibi bakıyor.

DEDEDEN TORUNA AİLE MESLEĞİ

Uzun yıllar fotoğrafçılıkla uğraşan ve birçok ülkede, üst düzey görevlilerin fotoğrafçılığını yapan Çoban, babasından öğrendiği mesleği oğluyla devam ettiriyor. Baba yadigârı mesleğini oğluna da öğreterek ihtisas sahibi yapan Arif Çoban, Kırşehir'in tarihini fotoğraflarıyla belgeliyor. Çocukluğundan beri fotoğraf tutkunu olan Çoban, "Yarım asırdır bu işi yapıyorum. Gezmediğim yer, tanışmadığım bürokrat ve sanatçı kalmadı. Kırşehir'in en eski tarihi belgeleri arasında benim fotoğraflarım da var. Bu fotoğraflarla geçmişi geleceğe taşıyoruz." dedi.

KOLEKSİYONUN EN TARİHİ PARÇASI

Arif Çoban'ın analog ve dijital fotoğraf makinelerinden oluşturduğu koleksiyonunun en değerli parçası olan baba yadigârı körüklü fotoğraf makinesi de fotoğraf meraklılarının dikkatini çekiyor. Yıllardır gözü gibi baktığı makinenin maddi değerinin oldukça yüksek olduğunu belirten Çoban, "Bu fotoğraf makinesi neredeyse 100 yıllık. Türkiye'de belki birkaç kişide vardır. Yıllardır benimle bu stüdyoda. Gözüm gibi bakıyorum. Eğer alıcısı olursa ancak sıfır araç fiyatına veririm. Alanın da benim gibi özenli bakmasını isterim. Çünkü bu makinede bir tarih yatıyor." ifadelerini kullandı.