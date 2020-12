AK Partili Ahmet Aydın, 2020 yılında yapılan ve devam eden yatırımları değerlendirdi

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 2020 yılında Adıyaman'da hayata geçirilen projeler ve yatırımlar ile ilgili değerlendirmesini paylaştı.

Aydın; "Bilindiği üzere küresel ölçekte tüm insanlığın ortak savaşı olan pandemi ile mücadele bir yandan, ülkemizin yaşadığı doğal afetler ve acılarımız bir yandan, ülkemizin dört bir yanını türlü türlü oyunlarla sarmak isteyenlere karşı verdiğimiz cenk bir yandan sürse de, Allah var, gam yok şiarı ile hiçbir zaman yeise düşmedik. Tevazu, samimiyet ve gayretle durmaksızın çalışmaya devam ettik. Bu bağlamda, her zaman ve her alanda olduğu gibi 2020 yılında da Türkiye'miz ve Adıyaman'ımız hayallerine ve hedeflerine teker teker kavuşmaya devam etmiştir. Yapılan ve devam eden yatırımlar noktasında ülkemiz ve ilimizin her anlamda çehresi değişmeye devam etmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti kadrolarımızın Adıyaman'ımıza ve hemşerilerimize hiçbir zaman bitmeyen sevgileri neticesinde, Hükümetimizin azmi, bizlerin de her daim sürecek olan gayret, istek ve çabalarımızla ilimiz genelinde her projede müjdeler vermekten gurur duyduk. Dünyayı kasıp kavuran pandemi ile birlikte diğer yaşanılan tüm olumsuz süreçlere rağmen 2020 yılında da durmadık; çalışmaya ve üretmeye devam ettik" dedi.

Milletvekili Aydın, 2020 yılındaki projeleri ve yatırımları tek tek açıklayarak durumları hakkında bilgi verdi:

Altınşehir Köprülü Kavşak kısa süre içerisinde başlanarak bitirilmiş olup, faaliyete geçerek hemşerilerimizin hizmetine sunulmuştur.

Narince-Gerger Yolu ihalesi 26.11.2020 tarihinde yapılmıştır. İhale değerlendirme süreci devam etmektedir.

Mermer İhtisas OSB ile Kâhta OSB 2. Kısım için gerekli olan 38 Milyon TL ödenek aktarılmıştır. Böylece Mermer İhtisas OSB le Kâhta OSB'nin 2. kısmı faaliyete geçerek, memleketimize iş, aş üreterek katma değer katacaktır. 6. Bölge teşvikleri ilimizde uygulanmaya başlanmıştır. Bu kapsamada Ayrıca, Merkez, Besni, Gölbaşı OSB'ler için de çalışmalarımız süratle devam etmektedir. Yatırımcıların arsa talebini karşılamak için yeni parseller üretme çalışmalarımız sürmektedir.

300 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ni 217 milyon keşif bedeli ile 2020 yılı yatırım programına aldırdık. Akabinde 13.03.2020'de ihalesi yapılarak, inşaatına da başlandı. Böylece ilimizin önemli bir sağlık ihtiyacı daha karşılanmış olacaktır.

150 Yataklı Devlet Hastanesi uygulama proje ihalesi 6.11.2020 tarihinde yapıldı. Eski devlet hastanesinin yerine yapılacak olan yeni hastanenin projesinin tamamlanmasını müteakip yapım işi için takiplerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Yine, merkez ve ilçelerimiz genelinde pek çok sağlık tesisi yapımı ve projeleri devam etmekte olup, sağlık personeli anlamında da her geçen gün ihtiyacımız ölçeğinde gerekli atamalar yapılmaktadır.

Valilik, Hükümet Konağı ve İl Özel İdare Hizmet Binası yapımı tamamlandı. Muazzam bir külliyeyi ilimize kazandırarak, daha iyi bir ortamda milletimize hizmet vermeye devam etmiş bulunmaktayız.