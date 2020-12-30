Bağımlı koca, eşine acımadı

Malatya'da, uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen 40 yaşındaki Mehmet Taş, dün sabaha karşı, Bostanbaşı mahallesindeki evinde, eşi Selda Taş (38) ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından, ruhsatsız silahını alan Mehmet Taş, eşini başından vurdu. Talihsiz kadın kanlar içinde yere yığılırken, silah sesi üzerine çevredekiler polisi aradı. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servisi Ekibi'nin ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Selda Taş, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Zanlı koca Mehmet Taş gözaltına alınırken, polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede bir tabanca, bu tabancaya ait şarjör, mermiler ve boş kovan ile 2 uyuşturucu kullanımında kullanılan cam aparat ele geçirdi. Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınan Mehmet Taş'ın "Uyuşturucu", "Yaralama", "Tehdit", "Ailenin korunması" gibi suçlardan 38 kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Çiftin 3 çocuğu, "Babamız sürekli uyuşturucu kullanırdı" dedi.