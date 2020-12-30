Bahçelievler’de markete giren otomobilin çıkardığı yangın binayı yaktı

Olay, 02.30 sıralarında Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi Rehber Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, adı öğrenilemeyen sürücü, kullandığı 06 SGR 18 plakalı otomobil ile ara sokaktan hızlı ve drift atarak çıktı. Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil 5 katlı binanın altında bulunan markete girdi. Kaza nedeniyle otomobilin ön kısmında başlayan yangın, park halinde bulunan başka bir otomobile, markete ve 5 katlı binanın dış cephesine sıçradı.Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken itfaiye ekipleri de yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından yangını söndürdü. Kaza ve yangın nedeniyle ölen veya yaralanan olmazken 2 otomobil, işyeri ve dış cephesi yanan binada hasar meydana geldi.Polis olayla ilgili çalışma başlattı.