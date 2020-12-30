Bakandan tenis kortu müjdesi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Sarıbal mahallesindeki vatandaşlar, beden eğitimi öğretmeninin çabaları ile köyde yapılan kortta tenis oynayıp, stres atıyorlar. Sarıbal mahallesinde Beden Eğitimi Öğretmeni Yusuf Avcıbaşı, vatandaşların pandemi döneminde vakit geçirmesi adına harekete geçti. Öğretmen Yusuf Avcıbaşı ve köylülerin katkılarıyla toprak kort yapılırken, vatandaşlar da burada eğlenceli vakit geçirmeye başladı.Şalvarları ve başlarında poşularıyla korta çıkan vatandaşlar, sosyal mesafeye önem vererek spor yaptı. Konuyla ilgili konuşan Beden Eğitimi Öğretmeni Yusuf Avcıbaşı, "Pandemiden dolayı herkes köydeydi, kimse dışarı çıkmıyordu. Tenis sosyal mesafeye uyan bir branştı, önce sahamızı oluşturduk, filemiz bile tenis filesi değil voleybol filesi, kendi imkânlarımızla imkânsızlıklar içerisinde böyle birşey yapmaya çalıştık. Şimdi herkes bundan memnun kaldı, oynamaya başladılar. Yaşlılar buna sıcak bakmıyordu ama yavaş yavaş izlemeye geldiler, sonra 'Ben de biraz vurayım, raketi ben de kullanabilir miyim' diye başladılar. Yaşlı nüfus da böyle böyle sahaya girdi, şu an onlar da oynuyorlar" dedi. Mahalle sakinleri ise "Televizyonda görüyoruz, Hülya Avşar tenis oynuyor. Biz de deneyelim dedik, çok sevdik. Yusuf hoca 'Bu bahçe düz, müsaade ederseniz orada bir kort kuralım' dedi, biz de 'olur' dedik. Ancak kort ve malzeme ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.Yöresel kıyafetleri ile tenis oynayan köylülerin görüntüleri, Bakan Kasapoğlu'nun da dikkatini çekti. Bakan Kasapoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklama ile köye tenis kortu sözü vererek, "Görüntüler beni çok mutlu etti. İnşallah köyümüzdeki eksikleri en kısa sürede tamamlayıp çiçeği burnunda sporcularımızla güzel bir turnuva düzenleyeceğiz" dedi. Bakan Kasapoğlu'nun paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.