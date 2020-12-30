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Baskın sırasında kaçmak için bunu yaptı!

’da, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde 13 ayrı iş yerine baskın yapan polis, 121 kişiye sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal etmek ve kumar oynamaktan toplam 458 bin 325 TL ceza uyguladı. Baskında polisten kaçmak için camdan atlayan 3 kişi yakalandı.

DHA
Giriş Tarihi: 30.12.2020 10:27 ABONE OL
Baskın sırasında kaçmak için bunu yaptı!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerinde kumar oynandığı yönünde ihbar üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, 19- 26 Aralık tarihleri arasında, kumar oynandığı belirlenen 13 iş yerine baskın yaptı.

458 BİN 325 LİRA İDARİ PARA CEZASI

Operasyonda, 121 kişiye sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal etmek ve kumar oynamaktan toplam 458 bin 325 lira idari para cezası uygulandı.

BASKIN SIRASINDA CAMDAN ATLAYARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Polis, 13 iş yerini mühürlerken, iş yeri sahiplerine de kumar oynamak için yer temin etmekten adli işlem uyguladı. Ayrıca baskın sırasında camdan atlayarak kaçmaya çalışan 3 kişi de yakalandı.

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Baskın sırasında kaçmak için bunu yaptı!
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