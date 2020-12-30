Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner: Proje iptal edilmişti, yılmadık, mücadele ettik, başardık

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman, İstanbul Bayrampaşa İlçesi'ndeki cezaevi kentsel dönüşüm projesini İstanbul Şehir Planlayıcıları Odası Başkanı olduğu dönem birçok kez mahkemeye vermiş ve kentsel dönüşümün önünü tıkamıştı. Bayrampaşa Cezaevi Kentsel Dönüşüm alanıyla ilgili hazırlanan yeni plan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi.



Bayrampaşa Belediyesi Başkanı Atila Aydıner, yaptığı açıklamada "Kaderin cilvesine bakın ki, planları iptal ettirten dönemin Şehir Plancıları Odası Başkanı (Tayfun Kahraman), bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığını koltuğunda oturuyor. Onun iptal ettirdiği planları bizler tekrar revize ederek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden oybirliğiyle geçirdik" dedi.

"BAYRAMPAŞA MARKA ŞEHİT OLMA YOLUNDA!"

Bayrampaşa Belediyesi Başkanı Atila Aydıner, sosyal medya hesabından, cezaevi kentsel dönüşüm alanıyla ilgili açıklamasına şu şekilde başladı: "Kıymetli Hemşehrilerim, Cezaevi Kentsel Dönüşüm Alanı ile ilgili İBB Meclisi'nde kabul edilen yeni planın tüm detaylarını paylaşıyorum. Bayrampaşa'yı marka şehir olma yolunda bir adım daha ileriye taşıyacak projemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum."

"750 MİLYON LİRALIK İSTANBUL'A MODEL OLACAK BİR PROJE"

Başkan Aydıner, videolu açıklamasında "Bayrampaşamın güzel insanları. Bugün bir müjdenin detaylarını sizlerle paylaşıyorum. Öncelikle dünya lideri sevgili Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Bayrampaşa halkı adına şükranlarımı arz ediyorum. Zira kendi destekleri sayesinde, arsa payı hariç 750 milyon liralık yatırımla İstanbul için gerçek anlamda model olacak bir kentsel dönüşüm projesini ilçemize kazandırdık. Ayrıca geçmiş dönem İstanbul Büyükşehir Başkanlarımız olan başta sayın Kadir Topbaş'a daha sonra göreve gelen Mevlüt Uysal'a ve emeği geçen tüm İstanbul Büyükşehir Belediyesi ailesine teşekkürlerimi arz ediyorum" ifadelerini kullandı.

"PROJE İPTAL EDİLMİŞTİ, YILMADIK, BAŞARDIK"

Başkan Aydıner, projenin geçmişinden itibaren yaşananları tek tek anlattı: "Bildiğiniz üzere cezaevi kentsel dönüşüm alanıyla ilgili yeni plan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi. Bundan önceki planlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhalefetine rağmen AK Parti Meclis Üyeleri tarafından oy çokluğu ile kabul edilmişti. Ancak Şehir Plancıları Odası cezaevi kentsel dönüşüm alanı planlarını tam dört kez mahkemeye verdi. Planlar mahkeme tarafından üç kez iptal edildi. Buna rağmen yılmadık, AK Parti Meclis Grubu ve Bayrampaşa Belediyesi olarak planları tekrar revize ederek Bayrampaşa halkının yararına gereken müdahaleleri yaptık."

PLANLARI İPTAL ETTİREN KARAMAN İBB'E YÖNETİCİ

Projenin detayları hakkında Bayrampaşa Belediye Başkanı Aydemir, şunları anlattı: "Kaderin cilvesine bakın ki, planları iptal ettiren dönemin Şehir Plancıları Odası Başkanı (Tayfun Kahraman), bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığını koltuğunda oturuyor. Onun iptal ettirdiği planları bizler tekrar revize ederek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden oybirliğiyle geçirdik. Mevcut alanda projenin uygulanabilmesi için gece gündüz demeden çalışarak, karşımıza çıkan tüm engelleri aşmayı başardık ve hamdolsun Bayrampaşamıza hak ettiği neticeyi kazandırdık. Yeni planla tem'in üstü kapatılarak 8 bin metrekarelik kent meydanının ilçemize kazandırıyoruz, ayrıca meydanın hemen yanında 15 bin metrekarelik yeşil alan projeye ilave ediliyor. Daire ve dükkânın tapu sorunları çözülüyor ve kentsel dönüşümün hızlanması için tüm engeller ortadan kalkıyor. Spor alanları, yürüyüş alanları ve sosyal donatı alanları bu projeye dâhil edildi. Yine bu proje içerisinde 9 bin 200 metrekarelik bir alana da okul ve kreş yapılacak."

"İKİ KÜLTÜRÜN YAŞAMASI İÇİN SOKAKLAR ARASINDA SOHBET ALANLARI OLUŞTURDUK"

Bayrampaşa Belediyesi Başkanı Atila Aydıner, "20 bin metrekarelik kısmında hayalimiz olan 400 yataklı modern bir devlet hastanesinin temelleri bizim dönemimizde inşallah atılacak ve bitme aşamasına gelecek. Ayrıca 8 bin metrekarelik alana merkez camisini inşa edeceğiz. Bayrampaşa'da bildiğiniz gibi bir Anadolu kültürü iki Rumeli kültürü var. Biz burada bu iki kültürün yaşayabilmesi için, sokak kültürünün devam etmesi için bloklar arasında sohbet alanları ve çocuk oyun alanları oluşturduk. Ayrıca her daire sahibi otoparkına konuşuyor. Bu kazanımlar sayesinde kentsel dönüşüm alanında ödülleri bulunan, çevreci ve akıllı bir kent modeli tasarlanan cezaevi kentsel dönüşüm projesi tam anlamıyla ilçemize yakışır bir hal almıştır" ifadelerini kullandı.