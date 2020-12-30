Belediye Başkanı eline şiş alıp örgü ördü

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın eşi Melek Arı öncülüğünde başlatılan "Gönülleri örmek için şişini al gel" kampanyası kapsamında gönüllü kadınlar ihtiyaç sahibi çocuklar için bere, atkı, eldiven örüyor. Kadınları ziyaret eden Belediye Başkanı Rasim Arı da eline şiş alarak örgü ördü.

"Dünyayı da ülkeyi de iyilik kurtaracak" diyen Başkan Arı, yaptığı açıklamada, "Biz her zaman iyilik hareketinin yanındayız. Biz sırf fiziksel ihtiyaçları gideren bir belediye anlayışına hiçbir zaman sahip olmadık. Şehrin sosyal ihtiyaçlarını da gidermek için çalışıyoruz. Bu anlamda geçen yıl başlattığımız şehirdeki çocuklar için "İpler bizden şişler sizden" kampanyamızı bu yıl da "Gönülleri örmek için şişini al gel" sloganıyla sürdürüyoruz. Örülen bere, atkı, şapka gibi ürünleri topluyoruz ve muhtarlardan aldığımız listeye göre hangi ailemizin ihtiyacı varsa ona ulaştırıyoruz. Biz bu anlayışla devam edip dualar almaya, gönüller almaya devam edeceğiz. Siz bunu yaptığınız da şehir de sizi çok seviyor. Bizi motive eden işte bu." şeklinde konuştu.

Örgü örmenin belediye başkanlığı yapmaktan daha zor olduğunu söyleyen Arı, "Acaba örgü örebilir miyiz diye aldık 3-4 ilmek de bizim gönül dokumasında emeğimiz var. Bunu da becereceğiz. Belediye başkanlığından zor ama çok keyifli bir iş." dedi.