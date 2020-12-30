Bingöl'de parmak izi laboratuvarı faaliyete girdi

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada; "Suç ve suçlularla mücadelede gelişen teknolojik imkânlardan faydalanma gerekliliği, çağımız modern polis teşkilatının vazgeçilmez bir olgusu haline gelmiştir. Suç sonrası fail veya failler tarafından bırakılan maddi deliller, suçların aydınlatılmasında, fail veya faillerin tespit edilmesinde en etkili yöntem olma özelliğini kazanmıştır. Delilden sanık tespit etme modern hukuk sisteminin temel taşı olarak kabul edilmektedir. Bingöl Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğümüz görev alanına ilişkin yapılan çalışmaların güvenilirlik, tarafsızlık, bilimsellik, hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütülebilmesi için gereken bilimsel inceleme ve analizlerin daha kısa sürede etkili bir biçimde yapılmasını sağlamak amacı ile 24.12.2020 tarihinde Parmak İzi Geliştirme Laboratuvarı faaliyete geçirilmiştir" denildi.