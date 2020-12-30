Bu istasyon Gölcük’e yüzde 50 tasarruf sağladı

Gölcük Belediyesi, kendi hazırladığı ve yine büyük bir bölümünü kendi imkânları ile hayata geçirdiği proje ile belediyenin en önemli gider kalemlerinden biri olan yakıt giderlerinde yüzde 50 tasarruf sağladı. Çalışmaları ile hem tasarruf sağlayan, hem de kamu kaynaklarını en verimli şekilde kullanan Gölcük Belediyesi, Son olarak da kendi öz kaynaklarıyla inşa ettiği; "Katı Atık Aktarma İstasyonu" projesini hayata geçirdi. 1 aydır tam randımanlı olarak çalışan Aktarma istasyonu sayesinde, Gölcük Belediyesi'nin 18 aracı, artık gün içinde birkaç kez İzmit İlçesinde bulunan İZAYDAŞ'a gitmek zorunda kalmıyor. Böylelikle de; %50 oranında bi yakıt tasarrufu sağlanıyor. Aynı zamanda da; araçlar daha az yol yaptığı için amortisman giderleri de minimum düzeye çekilmiş oluyor.

YAKITTAN YÜZDE 50 TASARRUF

Ekibi ile birlikte hazırladığı Katı Atık Aktarma İstasyonu'nu projesini, çok yakından takip ederek Gölcük'e kazandıran Başkan Ali Yıldırım Sezer proje hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Gölcük Belediyesi tarafından inşa edilen katı atık aktarma istasyonu, yaklaşık 1 aydır tam randımanlı olarak, faaliyetine devam ediyor. Daha önce ilçemiz genelinde, 18 araçla topladığımız evsel atıklar, 26 km mesafedeki İZAYDAŞ'a, günde birkaç sefer yapılarak naklediliyordu. Bu durum; hem araçlarımızın fazladan yakıt yakmasına hem de amortisman giderlerinin artmasına neden oluyordu. Tesisimizin hizmete başlamasıyla, 18 aracımızın topladığı katı atıklar, atık aktarma istasyonumuza getiriliyor ve 4 - 5 aracın atığını özel üretim sıkıştırma hazneli tır ile İZAYDAŞ'a naklediliyor. Bu sayede; şehir içinde temizlik araçlarımızın daha fazla sefer yapabilmelerine imkan sağlayan personelin mesai ve zaman tasarrufu yanında; %50'nin üzerinde yakıt tasarrufu sağlanıyor ve araçlarımızın amortisman giderlerini de minimum düzeye düşürmüş bulunuyoruz." dedi.

TESİS YAPILIRKEN DE TASARRUF SAĞLANDI

Tesisin inşasında büyük emek ve mesai harcayan belediye personeline teşekkür eden Sezer, "Kendi personelimizin yapmış olduğu imalatlar sayesinde tesisin maliyetini de büyük ölçüde azalttık ve tasarruf sağladık. Aynı zamanda tesisin işletilmesini, katı atıkların tırla İZAYDAŞ'a nakledilmesini, bu projenin hayata geçirilmesini sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a da en kalbi duygularımla şükranlarımı sunuyorum. Gölcük Katı Atık Aktarma İstasyonu ilçemize hayırlı, uğurlu olsun." dedi.