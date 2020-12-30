Bu kalabalık olmadı aman dikkat türkiyem!

Yeni yıl öncesi alışveriş kalabalığı koronavirüse davetiye çıkarıyor. İstanbul'un tarihi semtlerinden Eminönü'nde yılbaşı öncesi alışveriş hareketliliği yaşandı. Binlerce kişinin iç içe girdiği yoğunluk nedeniyle koronavirüs tehlikesine rağmen yaşanan yoğunluk tehlike sinyalleri verdi. Eminönü Meydanı'nda, alışveriş için Tahtakale'yi tercih eden vatandaşlar yılbaşı için kuruyemiş ve hediyelik eşya dükkanları önünde yoğunluk oluşturdu. Dar sokaklarda ve Mısır Çarşısı içerisinde sosyal mesafenin hiçe sayıldığı kalabalık görüntü koronavirüs vakalarının artışı nedeniyle korku ve endişe yarattı. Önceki yıllara göre yeni tip koronavirüs nedeniyle ciddi bir yoğunluğun oluşması, tüm uyarılara ve artan koronavirüs vakalarına rağmen insanların sosyal mesafeyi hiçe sayıp kalabalık ortamlarda alışveriş yapması tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Alışveriş yapanlar arasında ağırlıkla kuruyemiş, hediyelik eşya ve yılbaşı süsü alanlar bulunurken, vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralına da dikkat etmemesi şaşkınlık yarattı.