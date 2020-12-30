Bunun adı vahşet

İstanbul Maltepe'de öğretim üyesi bir kadın, inşaat işçisi tarafından katledildi. Eski sevgilisi olduğunu iddia eden Kemal Delbe (32) öğretim görevlisi Aylin Sözer'i (48) boğazından bıçaklayarak öldürdü ve cesedini ateşe verdi. Gözaltına alınan şüpheli Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelinin pantolonunda yanık izleri olduğu ve ayakkabısının olmadığı görüldü. Sözer, katledildiği günün gecesinde online eğitim verecekti. Şüpheli ilk ifadesinde "Tartıştık bana bıçak çekti, ben de elinden aldım boğazını kestim. Ardından doğalgaz borusunu söküp evi ateşe verdim. Hırsızlık süsü vermek istedim" dedi. Şüpheli, Emniyet'teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.Sözer, Instagram'dan bir paylaşım yapmıştı ve katledildiği günün gecesi 20.00'de gerçekleştireceği "Çocuk Resimlerinin Analizi" konulu bir eğitime hazırlanıyordu.İddiaya göre; Kemal Delbe, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Sözer'den borç istedi ve tartıştılar. Kadını evinde alıkoydu. Delbe ifadesinde "Sabah saatlerinde birlikte alkol aldık ve tartışma çıktı. Bana bıçak çekti ben de bıçağı elinden aldım, boğazını kestim. Daha sonra doğalgaz borusunu kopardım ve cesedi yaktım. Polisin geldiğini görünce evi dağıtıp hırsızlık süsü vermeye çalıştım" dedi. Delbe, internetten tanıştığı Sözer'le 10 yıllık ilişkisi olduğunu, iddia etti. Zanlının, soyismini 2019'da mahkeme kararıyla 'Ayyıldız' olarak değiştirdiği de öğrenildi.İddiaya göre; Delbe, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Sözer'den borç istedi ve tartıştılar. Kadını evinde alıkoydu. Delbe ifadesinde "Sabah saatlerinde birlikte alkol aldık ve tartışma çıktı. Bana bıçak çekti ben de bıçağı elinden aldım, boğazını kestim. Daha sonra doğalgaz borusunu kopardım ve cesedi yaktım. Polisin geldiğini görünce evi dağıtıp hırsızlık süsü vermeye çalıştım" dedi. Metro inşaatında bir dönem işçi olarak çalıştığı belirtilen Delbe, Sözer'le 10 yıllık ilişkisi olduğunu söyledi. Zanlının, soyismini 2019'da mahkeme kararıyla "Ayyıldız" olarak değiştirdiği de öğrenildi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, cinayete sert tepki gösterdi: "Her kadın cinayeti, kalbimizde yeni yaralar açıyor. Kadınlarımızı katleden canilerin en ağır cezayı almalarını bekliyoruz. Yitirdiğimiz tüm kardeşlerime Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm ülkemize başsağlığı diliyorum." Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da "İnsanlıktan nasibini almamış caninin yüce Türk adaleti tarafından hak ettiği şekilde cezalandırılacağından şüphem yoktur" dedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sözer'in vahşice katledilişi hepimizi derinden yaraladı. Katilin en ağır cezayı alması için dava sürecinin takipçisi olacağız" diye konuştu.