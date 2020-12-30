Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi milyonlarca vatandaş tarafından heyecanla bekleniyor. Yarın gerçekleştirilecek olan çekilişte 100 Milyon TL'lik büyük ikramiye verilecek. 14.30'da başlayacak olan canlı yayında yapılacak çekiliş ile birlikte kazanan numaralar duyurulacak. Milli Piyango bilet sorgulama işlemini gerçekleştiren vatandaşlar, çeyrek, yarım ve tam biletlerine ne kadar ikramiye isabet ettiğini öğrenebilecek. Peki, Büyük ikramiye çıkan numaralar saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi büyük ikramiye çıkan numaralar sorgulama

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ HEYECANI SÜRÜYOR!

Geçtiğimiz yıl 80 milyon TL'lik büyük ikramiye İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa şehirlerine çıktı. Büyük ikramiye dörde bölündü, biletlerin hepsi çeyrek bilet.

Peki, bu yıl büyük ikramiye saat kaçta açıklanacak?

İşte detaylar;