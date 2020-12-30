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Büyük ikramiye çıkan numaralar saat kaçta açıklanacak? 2021 yılbaşı çekilişi büyük ikramiye çıkan numaralar sorgulama

çekilişi için geri sayım sürüyor. Türkiye’de milyonlar şans oyunu sever yarın yapılacak olan Milli Piyango çekilişi için biletlerini aldı. 100 Milyon TL’lik büyük ikramiyenin dağıtılacağı saat 14:30’da başlayacak. Bu noktada büyük ikramiye çıkan numaralar merak konusu oluyor. Peki, Büyük ikramiye çıkan numaralar saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi büyük ikramiye çıkan numaralar sorgulama

Giriş Tarihi: 31.12.2020 01:14 ABONE OL
Büyük ikramiye çıkan numaralar saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi büyük ikramiye çıkan numaralar sorgulama

Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi milyonlarca vatandaş tarafından heyecanla bekleniyor. Yarın gerçekleştirilecek olan çekilişte 100 Milyon TL'lik büyük ikramiye verilecek. 14.30'da başlayacak olan canlı yayında yapılacak çekiliş ile birlikte kazanan numaralar duyurulacak. Milli Piyango bilet sorgulama işlemini gerçekleştiren vatandaşlar, çeyrek, yarım ve tam biletlerine ne kadar ikramiye isabet ettiğini öğrenebilecek. Peki, Büyük ikramiye çıkan numaralar saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi büyük ikramiye çıkan numaralar sorgulama

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ HEYECANI SÜRÜYOR!

Geçtiğimiz yıl 80 milyon TL'lik büyük ikramiye İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa şehirlerine çıktı. Büyük ikramiye dörde bölündü, biletlerin hepsi çeyrek bilet.

Peki, bu yıl büyük ikramiye saat kaçta açıklanacak?

İşte detaylar;

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milyonlarca vatandaşın heyecan ile beklediği Milli Piyango çekilişi yarın saatler 14.30'u gösterdiğinde başlayacak. Büyük ikramiye çekilişi ise 23.00'da başlayacak.

GÜN BOYU MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ

Milli Piyango TV Youtube kanalından saat 14.30'da canlı yayınlanmaya başlayacak olan yılbaşı çekilişinde, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar, çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi, çekilişten hemen sonra sabah.com.tr ve millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Milli Piyango Online resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2021 Yılbaşı bilet fiyatları netleşti. Tam biletler 100 TL, yarım biletler 50 TL ve çeyrek biletler 25 TL olarak açıklandı.

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Büyük ikramiye çıkan numaralar saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi büyük ikramiye çıkan numaralar sorgulama
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