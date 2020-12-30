Büyükşehir’den örnek sosyal belediyecilik

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Göç İşleri Şube Müdürlüğü, Sosyal Yardım Şube Müdürlüğü ve Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü'nün koordineli çalışmalarıyla 2019- 2020 yılları arasında Göçmen Bilgilendirme ve Koordinasyon Merkezi eğitim, hukuki, psiko-sosyal, sağlık, mesleki eğitim ve istihdam, tercümanlık ve sosyal hizmet ve danışmanlık hizmetleri ile toplamda 22 bin 276 göçmenin bu hizmetlerden yararlanması sağlandı.

Ayrıca göçmenlere yönelik Türkçe dil kursu ve gezi programları da düzenlenerek sosyal yaşama daha kolay uyum sağlamalarının önü açıldı. Bunun yanında göçmenler için hayata geçirilen projelere çeşitli hibeler alınarak yaşam standartları her geçen gün iyileştiriliyor.

100 BİN ADET GIDA, 16 BİN HİJYEN KOLİSİ DAĞITILDI

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Ramazan ayı ve koronavirüs sürecinde ihtiyaç sahibi ailelere 100 bin adet gıda ve 16 bin adet hijyen kolisi dağıtımı yaptı.

ÇÖLYAK HASTALARI UNUTULMADI

Her ay düzenli olarak Çölyak ve Fenilketonüri hastalarına 5kilogramlık paketler halinde 'glutensiz un' dağıtımı yapan ekipler 2019-2020 yıllarında Çölyak ve Fenilketonüri hastalarına toplamda 94 bin 485 kilo un yardımı yaptı. Ayrıca giyim ihtiyacı olan vatandaşın 2019 – 2020 arasında 4 bin 167 parça giyim ve 375 çift ayakkabı ihtiyacı karşılandı.

GÜZEL EVİM PROJESİYLE YENİLENDİ VE SICACIK OLDU

'Güzel Evim' projesi kapsamında 2019 - 2020 yıllarında ihtiyaç sahibi olan 73 ailenin evlerinin tamirat ve tadilat işini yapan Büyükşehir Belediyesi, 'Sıcak Yuvam' projesi ile de ihtiyaç sahibi vatandaşların kış aylarında üşümemesi için 350 adet soba dağıtımı yapıldı.

ENGELSİZ BİR BELEDİYE ANLAYIŞI

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü Türkiye'nin en modern tesislerinden biri olan Engelliler Koordinasyon Merkezinde kurslarına gelen, bakıma muhtaç ve diyalize bağlı hayat sürdüren engelli vatandaşlar, haftanın 6 günü servis hizmeti alıyor. 19 farklı branşta kurslarda 387 engelli vatandaş yararlanıyor.

YADES YAŞLILARIN UMUDU OLDU

YADES (Yaşlı Destek Programı) kapsamında evde bakım, sağlık, temizlik, ev ziyareti ve anket çalışmasından toplamda 12 bin 560 kişi faydalanırken 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi 170 vatandaşın evinin bakım onarımı da yine Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Koronavirüs salgını sürecinde 65 yaş üstü 10 bin 500 vatandaş aranarak ihtiyaçları karşılanırken, 1 bin 820 öğün yemek ikramı yapıldı.

Öte yandan 65 yaş üstü vatandaşlara,186 medikal ürün, 312 kişiye giyecek 485 kişiye kişisel bakım seti, 520 kişiye temizlik seti ve 201 kişiye beyaz eşya yardımı yapılarak ihtiyaçları karşılandı.