Çalıştığı bankayı soyan güvenlik görevlisi, 4 buçuk milyon lirayla Ukrayna'ya kaçtı

Sivas'ta bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Mustafa Çalıkan, müşteriler adına sahte imzalar atarak zimmetine 3 buçuk milyon lira geçirdi. Bankanın kasasından da 1 milyon lira çalan Çalıkan'ın 4 buçuk milyon lira ile Ukrayna'ya kaçtığı belirlendi.

Sivas'ta bulunan özel bir bankanın merkez şubesinde 15 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan Mustafa Çalıkan'ın bankayı soyduğu ortaya çıktı. Çalıkan'ın bir süre önce ortadan kaybolmasının ardından banka görevlileri hesaplarda 4 buçuk milyon lira açık tespit etti. Yapılan incelemede Çalıkan'ın müşterilerin hesaplarından sahte imza kullanarak 3 buçuk milyon lirayı zimmetine geçirdiği belirlendi.



Mustafa Çalıkan

4 BUÇUK MİLYON LİRAYLA UKRAYNA'YA KAÇTI

Bir hafta önce sessiz sedasız ortalıktan kaybolan Çalıkan'ın müşteri hesaplarından zimmete geçirdiği 3 buçuk milyon liranın yanı sıra kendisinde bulunan anahtarla kasadan da 1 milyon lira çaldığı ortaya çıktı. Banka yönetiminin şikayeti üzerine Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çalıkan'ı yakalamak için çalışma başlattı. Polis güvenlik görevlisi Çalıkan'ın 1 hafta önce yurt dışına çıktığını tespit etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.