Cip ile TIR çarpıştı aynı aileden 4 kişi öldü

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi Akçaköy yakınlarında önceki gün saat 20.00'de Murat Kaplan yönetimindeki TIR, karşı yönden gelen Vehbi Özen yönetimindeki ciple kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan cip tarlaya uçtu. Sürücü Vehbi Özen (52) ve eşi Ayşe Özen (40) ile kayınvalidesi Cemile Kılıçarslan (72) olay yerinde hayatını kaybetti. Özen çiftinin ağır yaralanan çocuğu Yağmur Özen (9) ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.TIR şoförü Kaplan da tedaviye alındı. Ayşe Özen ve annesi Cemile Kılıçarslan'ın cenazeleri yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere memleketleri Adana'ya gönderildi. Vehbi Özen ve kızı Yağmur'un cenazelerinin ise Aydın'ın Ortaklar ilçesinde toprağa verileceği bildirildi. Ailenin Germencik'te ikamet ettiği ve Ayşe Özen'in memleketi Adana'ya gittikleri öğrenildi. Kazada ölen Vehbi Özen'in 31 Mart 2019'da sosyal medyada yaptığı bir paylaşım ise yürek burktu. Çiftin birlikte çektirdiği fotoğrafın yer aldığı paylaşımda, "Seninle cennete veya cehenneme gidecek olan arkadaşın kim?" sorusuna yönelik bir sosyal medya anketine, "Vehbi cennete gideceksin, Ayşe seninle birlikte cennete gidecek" cevabı dikkati çekti. DHA