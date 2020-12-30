Çorum Belediyesi'nden esnafa alışveriş çeki desteği

Çorum Belediyesi, pandemi sürecinde işyerlerini kapatmak zorunda kalan esnafa yaptığı 250 liralık alışveriş çeki desteğinin ardından şimdide 300 liralık alışveriş çeki dağıtımına başladı.

ESNAF DOSTU BELEDİYE

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ÇESOB işbirliğiyle belirlenen esnafa alışveriş çeklerinin dağıtılmaya devam ettiğini belirterek, dükkânlarını kapatmak zorunda kalan esnafa 300 TL'lik gıda alışveriş çeklerini teslim ettiklerini söyledi. Alışveriş çeklerinin Çorum'daki marketlerde kullanılabileceğini belirten Başkan İbrahim Aşgın; ""Esnafımız alışveriş çeklerini şehrimizin farklı noktalarındaki marketlerde, yine Çorum'un esnafından alışveriş yaparak kullanabilecek. Temennimiz biran önce bu sıkıntılı sürecin sona ermesi ve esnafımızın iş yerlerini tekrar açarak evlerine ekmek götürmesidir. Esnaflıktan gelmiş biri olarak, esnaf dostu bir belediyecilik anlayışı ile bu zor günlerde esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Alışveriş çeklerini teslim alan işyeri sahipleri ise bugüne kadar hijyen seti, dükkanların dezenfekte edilmesi ve alışveriş çekleriyle kendilerine destek olan Çorum Belediyesi'ne teşekkür ettiler.