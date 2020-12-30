Didim polisinin durdurduğu otomobilden bonzai çıktı

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik yapılan değerlendirdi. İ.K. isimli şahsın ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşan Didim polisi operasyon için düğmeye bastı. İ.K.'nın kullandığı otomobili takibe alan ekipler ilçe girişinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 48.86 gram bonzai olarak bilinen sentetik kannobinoid uyuşturucu maddesi ele geçirildi. İ.K. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.