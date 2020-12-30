Didim’de kaçak içki operasyonu

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Didim İlçe Emniyet ekipleri tarafından yılbaşı öncesi yapılan operasyonda 13 gümrük kaçağı alkollü içki ve 0.44 gram esrar ele geçirildi. E.T. isimli zanlı gözaltına alındı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaklaşan yılbaşı öncesi uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti ile kaçakçılığa yönelik operasyonlar yapmaya devam ediyor. E.T. isimli zanlının adresinde gümrük kaçağı içki ile uyuşturucu olduğu bilgisine ulaşınca operasyon için düğmeye bastı. Adreste yapılan aramada 13 adet değişik marka ve ebatlarda bandrolsüz gümrük kaçağı alkollü içki, 0.44 gram esrar maddesi ele geçirildi. E.T. isimli zanlı hakkında Kaçakçılıkla Mücadele ile Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma suçlarından işlem başlatıldı.