Konya'da, şehir içi toplu ulaşımın sağlandığı minibüsün şoförünün direksiyon başında yemek yiyerek, aracı kullandığı anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerden yola çıkan polis, kimliğini tespit ettiği sürücüye "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" maddesinden idari para cezası uygulandı.

Direksiyon başında yemek yiyen minibüs sürücüsü yakalandı | Video

Merkez Meram ilçesi Lalebahçe hattında yolcu taşıyan minibüste meydana gelen olayda, minibüs sürücüsü sol elinde tuttuğu ekmek arası yiyeceği yerken, sağ eliyle de direksiyonu kontrol edip, minibüsü kullandı. Bu anlar, sağ ön koltukta oturan yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerden yola çıkan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri minibüs sürücüsünü kimliğini kısa sürede tespit etti. Görüntülerdeki kişinin kendisinin olduğunu belirten sürücüye, "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" maddesinden idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesini de 20 ceza puanı eklendiği belirtildi.