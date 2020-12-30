Doğa, çevre ve hayvanlar onlarla daha da güvende

İçişleri Bakanlığı tarafından, hayvan haklarının korunması amacıyla geçtiğimiz Temmuz ayında 81 ilin Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirlikleri, Jandarma Komutanlıkları bünyesinde ise Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri oluşturuldu. Oluşturulan yeni birimler sayesinde özellikler sokak hayvanları daha güvenli bir ortamda yaşama fırsatına kavuşurken, 'ağzı var dili yok' dediğimiz bu canlılara karşı işlenen suçlar da cezasız kalmadı.

GÖNÜLLÜ OLDULAR

Son zamanlarda çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçlar üzerine İçişleri Bakanlığı sadece bu olaylara bakacak bir birim oluşturulmasına karar verdi. Alınan karar ile birlikte emniyette veya jandarma'da görevli olan personelden gönüllülük esasına göre katılan personelden oluşturulan ekipler, önce eğitim aldı. Ardından Temmuz 2020 sonunda ülke genelinde göreve başladı.

NELER YAPIYORLAR?

Ekipler, TCK kapsamında haklı bir neden olmaksızın, hayvan öldürme, işe yaramayacak hale getirme, yada değerinin azalmasına neden olma, eziyet etme gibi suçlara müdahale ettiği gibi çevreye zarar verecek şekilde atık veya atıkları toprağa, suya, veya havaya kasten yada taksirle vermek suretiyle, hayvanlar açısından tedavisi zor hastalıkların ortaya çıkmasına ilişkin suçlara işlem yapmak ile görevlendirildi.

5 AYDA 213 İHBAR DEĞERLENDİRİLDİ, ÇOK SAYIDA HAYVAN ELE GEÇİRİLDİ

Kocaeli'nde de Temmuz ayında kurulan ve 21 Temmuz'da başlayan Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği gelen her ihbarı değerlendirdi. Sadece 5 ayda 213 ayrı ihbarı değerlendirdi. Çevre, doğa ve hayvanlara yönelik işlenen 12 ayrı adli olaya müdahalede bulundu. Ayrıca müdahale ettikleri bu olaylarda 14 kişiye 30 bin 490 lira para cezası uyguladı. Yine yapılan çalışmalarda, doğal ortamında kalması gereken veya tehlikeli oldukları için beslenmesi yâda ticareti yasak olan 2 Köpek, 11Saka kuşu,17 Piton Yılanı, 36 Kertenkele, 53Örümcek ve 2 Kurbağa'da ele geçirdi. Hayvanların büyük bir bölümü Darıca İlçesinde bulunan Hayvanat Bahçesinde koruma altına alındı. Bazıları ise tekrar doğaya salındı.

213 İHBARDAB 149'U HAYDİ ÜZERİNDEN

Ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan proje ile hayata geçirilen HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) Uygulaması tüm illerde olduğu gibi Kocaeli'nde de yapılan tanıtımlar, radyo ve tv kanalları ile gazetelere verilen ilanlar sayesinde bilinir hale geldi. Herkesin cep telefonlarına kolayca indirebildiği uygulama sayesinde özellikle hayvanlara karşı işlenen suçlar hızlı bir şekilde ekiplere bildirildi. Kocaeli'nde bildirilen 213 ihbardan 149'nun ise bu uygulamadan geldiği öğrenildi

HAYVANLARI BESLEYİP BİLGİLENDİRİYORLAR

Kocaeli'nde emniyet bünyesinde kurulan Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği yaptıkları denetim ve kontroller ile ihbarlara müdahalenin dışında, aşırı sıcak veya soğuk havalarda sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için kent genelinde pek çok noktaya su ve mama bırakıyor. Özellikle pandemi döneminde, birçok yerin kapalı olması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına sürekli olarak su ve mama bırakılıyor. Ekipler bütün bunların dışına, vatandaşları da hem hayvan hakları konusunda bilgilendiriyor hem de hayvanlara karşı işlenen suçları nereye nasıl bildirmeleri gerektiği konusunda da bilgi veriyor.