Ekiplerin en büyük sıkıntısı meraklı kalabalıklar

Bursa'da 2 katlı metruk bir binada yangın çıktı. Pandemiye rağmen olay yerinde yine meraklı kalabalıklar oluştu. Her olay anında meraklı vatandaşların oluşturduğu kalabalıklar ekiplerin en büyük sorunu haline geldi. Kısıtlamaya rağmen bu kez olay yerinde çok sayıda çocuk da vardı.

Merkez Osmangazi ilçesi Yahşibey mahallesinde dün gece yarısı metruk bir binada henüz sebebi bilinmeyen bir yangın çıktı. Alevler büyüyerek binayı sardı. Alev topuna dönen binaya itfaiye ekipleri müdahale etti. Saat. 00.10 sıralarında çıkan yangını, kısıtlamaya rağmen yine yüzlerce vatandaş izledi. Çevrede çok sayıda çocuğun olması ise bu kadar da olmamalı dedirtti.

POLİS VATANDAŞLARI UYARDI

İtfaiye ekiplerinin çalışması sırasında sokağa toplanan çok sayıda vatandaş, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak müdahaleyi izledi. Bölgeye sevk edilen polis ekibi, sık sık uyarıda bulunarak vatandaşların dağılmalarını istedi.

YİNEDE İZLEMEYİ SÜRDÜRDÜLER

Vatandaşlar, ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından bölgeyi boşaltmadan izlemeye devam etti. Öte yandan soğutma çalışmalarını tamamlayan itfaiye ekibi, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.