"En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında Bingöllü vatandaşlar bilgilendirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu' nun hayata geçirdiği "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında, Batman il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bir alışveriş merkezinde kurulan stantta vatandaşlara, "Hiçbir aile uyuşturucu bağımlılığını çocuğuna yakıştırmaz" başlıklı bilgilendirici broşür verdi. Madde kullanımı ile mücadelede ailelerin neler yapabilecekleri, madde kullanan kişilerin belirtileri konusunda vatandaşlar bilgilendirildi.

Broşürde, "Uyuşturucu madde nedir", "Madde bağımlılığı nedir", "Uyuşturucuya başlama nedenleri", "bağımlılık döngüsü" başlıklarında bilgiler yer aldı.

Narkotik suçlarla mücadelenin öneminin anlatıldığı broşürde, bağımlı olunmadan kullanımın fark edilmesi ve erken müdahalenin hayat kurtardığı vurgulandı. Uyuşturucu madde satıcıları ve madde kullanan şahıslara karşı kararlılıkla yürütülen çalışmalar Bingöl Halkının destek ve katılımı ile sürdürülmektedir.

Broşürde, madde bağımlılığı ile ilgili mücadele çözüm merkezlerinin isim ve telefon numaraları da belirtildi. Emniyet Müdürlüğü olarak yapılan her çalışma ülkemizin geleceği gençlerimizi her türlü madde bağımlılığına karşı koruma bilinciyle sürdürülmekte olup, vatandaşlara narkotikle mücadelenin önemini anlattı.