Eskişehir’de yılbaşı kısıtlaması öncesi ‘alışveriş’ yoğunluğu

'EVDE KALMAK ZORUNDAYIZ'

Çocuklarıyla birlikte alışverişe çıkan Derya Ayhan, yılbaşı gecesini mecburen evde geçireceklerini belirterek, "Bu yılbaşı ailecek hepimiz evdeyiz. Mecburen evde kalmak zorundayız. Çocuklara biraz hediye alayım diye alışverişe çıktık. Kuruyemişten başladık. Biraz da evi süslemek için bir şeyler alacağız" dedi. Veli Cura ise "Yılbaşı için alışverişe çıktık. Çocuklar ve torun var. Onlar için çerez alıyoruz." şeklinde konuştu.