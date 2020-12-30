Evi muayenehaneye çevirmiş

Konya'da ihbar üzerine harekete geçen polis, evi muayenehaneye çeviren Suriye uyruklu Hayr Haci Ahmed Hamud'u gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda ise bir adet ultrason cihazı ele geçirildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'nin arayan bir ihbarcı, Suriyeli bir kişinin tedavi amaçlı eve hasta aldığını ve içeri de ultrason cihazı olduğu yönünde duyumlar aldığını söyledi. Bunun üzerine harekete geçen polis dün gece merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesindeki adrese baskın düzenledi. Eve yapılan aramada bir adet ultrason cihazı ele geçirildi. Ailesi birlikte kalan Suriye uyruklu Hayr Haci Ahmed Hamud gözaltına alındı. Emniyete götürülen Hayr Haci Ahmed Hamud'un işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.