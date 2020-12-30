Evlenecek çiftlere ikamet müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 81 İl Valiliğine "Evlendirme İşlemleri" konulu genelge gönderdi. Genelgede evlenme işlemlerinin, çiftlerden birinin oturduğu yerdeki evlendirme memurluğu tarafından yürütüldüğü, bu durumun yerleşim yeri adresi farklı il veya ilçelerde bulunan vatandaşlar açısından zorluklar yaşanmasına ve gerçeğe aykırı adres beyanında bulunulmasına neden olduğu ifade edildi. Genelgede, günümüzde iletişim, ulaşım, şehir içi ve şehirler arası nüfus hareketliliği göz önüne alındığında, kişilerin bulunduğu yerdeki evlendirme memurluğuna müracaat ederek evlenme işlemlerinin yapılmasında herhangi bir sakınca görülmediğine dikkat çekildi. Artık kadın veya erkeğin evlenme müracaatları, birinin oturduğu yerdeki evlendirme memurluğu sınırlarına bağlı olarak gerçekleşmeyecek. Evlenmek isteyen çiftler yerleşim yeri ve diğer adres şartı aranmaksızın evlenme müracaatlarını herhangi bir evlendirme memurluğuna yapabilecek. Evlenme başvuru işlemlerinin herhangi bir evlendirme memurluğu tarafından yürütülmesiyle hem bürokrasi hem de hizmet sunum süreçleri kolaylaştırılırken, vatandaşın yükü de azaltmış olacak.