Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken açıkladı: Kırsalı kalkındırırken şehrimizi de doğayla buluşturacağız

Eyüpsultan Belediyesi, kırsalda yaşayan halkın görüşlerini ve sorunlarını dinleyerek yol haritası belirlemek amacıyla Eyüpsultan Kırsal Stratejik Plan Çalıştayı başlatmış, geçen yıl çalıştayın ilki gerçekleşmişti. İstanbul Eyüpsultan İlçesi'ndeki köylerin kalkınma hamlesi olan kırsal stratejik plan için çok amaçlı içerikler de üretildi.

STRATEJİ PLANINDA ÇEŞİTLİ UYGULAMALAR VAR

Eyüpsultan Belediyesi Kırsal Stratejik Planı'nın içeriğinde doğa ile yaşam alanları, seracılıkla her mevsim üretim, üretimi zenginleştirmek için yeni yöntemler, katma değeri yüksek ürün yetiştiriciliği, doğa ile yeniden tanışmak, ata bilgilerini hatırlamak, yenilikçi satış ve pazar alanları bulunuyor.

"BÜYÜK SÜRPRİZLER ÇOK YAKINDA"

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ise projenin uygulama safhasına geçtiğini sosyal medyadan şu şekilde duyurdu: "Eyüpsultan'ın Kırsal Stratejik Planı'nı hazırlayıp uygulama safhasına geçtik. Kırsalı kalkındırırken şehrimizi de ihtiyacımız olan güzelliklerimizle, doğayla buluşturacağız. Büyük sürprizler çok yakında."