Fransa'da dehşete düşüren olay! Genç kız eski sevgilisi tarafından öldürülüp ormana gömüldü

Savaş Özyanık (42) ile sekiz yıldır birlikte yaşayan Çetindağ, kısa süre önce ilişkilerine son vermişti. Çetindağ'a daha önce de şiddet uyguladığı ifade edilen Özyanık, 23 Aralık'ta dört çocuğunun da bulunduğu sırada Çetindağ'ın evine gitti.
SON DAKİKA! CESEDİ BANYOYA KAPATTI
Edinilen bilgilere göre, çıkan tartışmada Özyanık, Çetindağ'ı dövdü sonra da bıçakladı. Çetindağ'ın cesedini banyoya kapatan Özyanık, annelerinin iyi olduğunu söyleyerek çocukları anneannelerinin evine götürdü.
ORMANA GÖTÜREREK GÖMDÜ
Çetindağ'a ulaşamayan annesi polise başvururken Savaş Özyanık, büyük bir sandığa yerleştirdiği cesedi, poliste uyuşturucu kaydı olan ve daha önce 11 kez tutuklanan 48 yaşındaki bir arkadaşının yardımıyla şehrin kuzeyindeki Vendenheim ormanına götürerek gömdü, sandığı da nehre attı.
BANYODAKİ KAN İZLERİ ELE VERDİ
Banyoda kan izleri bulan ve çocukların ifadelerine başvuran polis, 26 Aralık'ta poliste şiddet ve tehdit kaydı olan Özyanık ile arkadaşını gözaltına aldı.
KASTEN CİNAYETTEN...
Başta Çetindağ'ı öldürdüğünü inkâr eden Özyanık, ardından darp ettiğini kabul etti ancak öldürme niyetinin olmadığını savundu. Strasbourg Savcılığı, Özyanık'ın kasten cinayetten yargılanmasını talep ediyor. (Hürriyet)