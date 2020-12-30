Fransa'da dehşete düşüren olay! Genç kız eski sevgilisi tarafından öldürülüp ormana gömüldü





ORMANA GÖTÜREREK GÖMDÜ



Çetindağ'a ulaşamayan annesi polise başvururken Savaş Özyanık, büyük bir sandığa yerleştirdiği cesedi, poliste uyuşturucu kaydı olan ve daha önce 11 kez tutuklanan 48 yaşındaki bir arkadaşının yardımıyla şehrin kuzeyindeki Vendenheim ormanına götürerek gömdü, sandığı da nehre attı.