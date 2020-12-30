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'da dehşete düşüren olay! Genç kız eski sevgilisi tarafından öldürülüp ormana gömüldü

'da dehşete düşüren son dakika haberi! Strasbourg kentinde yaşayan dört çocuk annesi Yasemin Çetindağ (25) 8 yıldır birlikte yaşadığı ve kısa bir süre önce ilişkisine son verdiği tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Savaş Özyanık cesedi büyük bir sandığa yerleştirerek bir arkadaşının yardımıyla ormanlık alana gömdü. İşte tüyler ürperten olayı detayları...

Giriş Tarihi: 30.12.2020 08:03 ABONE OL
Fransa'da dehşete düşüren olay! Genç kız eski sevgilisi tarafından öldürülüp ormana gömüldü

Savaş Özyanık (42) ile sekiz yıldır birlikte yaşayan Çetindağ, kısa süre önce ilişkilerine son vermişti. Çetindağ'a daha önce de şiddet uyguladığı ifade edilen Özyanık, 23 Aralık'ta dört çocuğunun da bulunduğu sırada Çetindağ'ın evine gitti.



SON DAKİKA! CESEDİ BANYOYA KAPATTI

Edinilen bilgilere göre, çıkan tartışmada Özyanık, Çetindağ'ı dövdü sonra da bıçakladı. Çetindağ'ın cesedini banyoya kapatan Özyanık, annelerinin iyi olduğunu söyleyerek çocukları anneannelerinin evine götürdü.



ORMANA GÖTÜREREK GÖMDÜ

Çetindağ'a ulaşamayan annesi polise başvururken Savaş Özyanık, büyük bir sandığa yerleştirdiği cesedi, poliste uyuşturucu kaydı olan ve daha önce 11 kez tutuklanan 48 yaşındaki bir arkadaşının yardımıyla şehrin kuzeyindeki Vendenheim ormanına götürerek gömdü, sandığı da nehre attı.

BANYODAKİ KAN İZLERİ ELE VERDİ

Banyoda kan izleri bulan ve çocukların ifadelerine başvuran polis, 26 Aralık'ta poliste şiddet ve tehdit kaydı olan Özyanık ile arkadaşını gözaltına aldı.



KASTEN CİNAYETTEN...

Başta Çetindağ'ı öldürdüğünü inkâr eden Özyanık, ardından darp ettiğini kabul etti ancak öldürme niyetinin olmadığını savundu. Strasbourg Savcılığı, Özyanık'ın kasten cinayetten yargılanmasını talep ediyor. (Hürriyet)

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Fransa'da dehşete düşüren olay! Genç kız eski sevgilisi tarafından öldürülüp ormana gömüldü
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