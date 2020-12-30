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Geçen yıl büyük ikramiye hangi ile çıktı? Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları ile geçtiğimiz yıl büyük ikramiye hangi illere çıktı?

Milli Piyango yılbaşı 2021 özel çekilişi sonuçları yarın akşam gerçekleştirilecek çekilişin ardından belli olacak. Canlı yayında yapılacak çekiliş sonuçları sonunda kazanan numaralar duyurulacak. Milli Piyango bilet sorgulama işlemini gerçekleştiren vatandaşlar, çeyrek, yarım ve tam biletlerine ne kadar ikramiye isabet ettiğini öğrenebilecek. Yılbaşı çekilişlerinin ardından en çok merak edilen konulardan bir tanesi büyük ikramiyenin hangi ile çıktığı oluyor. Peki, geçen yıl büyük ikramiye hangi ile çıktı? İşte bir önceki yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyenin çıktığı iller…

Giriş Tarihi: 30.12.2020 09:39 Son Güncelleme: 30.12.2020 09:40 ABONE OL
Geçen yıl büyük ikramiye hangi ile çıktı? Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları ile geçtiğimiz yıl büyük ikramiye hangi illere çıktı?

Milli Piyango yılbaşı 2021 çekilişi öncesi vatandaşlar, geçtiğimiz yılki ikramiyelerin ne kadar olduğunu ve hangi illere isabet ettiğini merak ediyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl büyük ikramiye dörde bulundu. Şanslı numaralar, 4 farklı ilimizden satın alınan biletlere isabet etti. Geçen yıl yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi hangi illere çıktı?

GEÇEN YIL BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ İLLERE ÇIKTI?

Geçtiğimiz yıl 80 milyon TL'lik büyük ikramiye İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa şehirlerine çıktı. Büyük ikramiye dörde bölündü, biletlerin hepsi çeyrek bilet.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Her yılın başında sayısız insanın şansları sayesinde ödül kazanmasını sağlayan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 2021 yılbaşı bilet fiyatlarından tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi.

MPİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR? 2021 TAM, YARIM, ÇEYREK BİLET FİYATLARI

  • Tam bilet: 100 TL
  • Yarım bilet: 50 TL
  • Çeyrek bilet: 25 TL

MPİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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Geçen yıl büyük ikramiye hangi ile çıktı? Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları ile geçtiğimiz yıl büyük ikramiye hangi illere çıktı?
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