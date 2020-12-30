Göle -27’yi gördü

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklıkları sıfırın altında 20 derecelere kadar düştü. Gece saatlerinde iyice düşüşe geçen hava sıcaklıkları, hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyrettiği bölgede, sabah ve akşam saatlerinde don ve buzlanma tehlikleri oluşuyor. Yollardaki buzlanmaya karşın Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü sürücüleri uyarırken, Karayolları ekipleri ise yollarda tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Yapılan ölçümlerde gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü. Göle, sıfırın altında 27 dereceye kadar düştü. Ağrı merkezde ve Erzurum merkezde sıfırın altında 22 derece olarak ölçülürken Erzurum'un Tekman ilçesinde de sıcaklık eksi 23 olarak kaydedildi. Verilen verilere göre Palandöken Dağında kar kalınlığı 55 santimetre iken Sarıkamış'da ise kar kalınlığı 33 santimetre olarak kaydedildi.