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’de öğrencilere ücretsiz tablet dağıtıldı

’de, öğrencilere ücretsiz 5 bin 30 adet tablet bilgisayar dağıtıldı.

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Giriş Tarihi: 30.12.2020 14:29 ABONE OL
Hakkari’de öğrencilere ücretsiz tablet dağıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz ihtiyacı olan öğrencilere destek verilmesi amacıyla Hakkâri ve ilçelerine 5 bin 30 adet tablet bilgisayar gönderildi.

Tabletler, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın katılımlarıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı. Tablet dağımı öncesi açıklama yapan Vali Akbıyık, devlet bütün imkanlarıyla ihtiyaç sahibi öğrencilerin yanında olduğunu belirterek, "İnşallah bu kötü günleri hep birlikte ve el birliği ile atlatacağız" ifadelerini kullandı.

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Hakkari’de öğrencilere ücretsiz tablet dağıtıldı
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